الاقتصاد

سعر النحاس يحتاج لعزم إيجابي جديد-توقعات اليوم 17-4-2026

0 نشر
0 تبليغ

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-17 07:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس بخسارة العزم الإيجابي نتيجة لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لينهي بذلك الاندفاع الصاعد وليستقر مجددا قرب مستوى 5.9700$ الذي لطالما شكّل بدوره حاجز قوي خلال التداولات السابقة.

 

نجاح السعر بالثبات فوق 5.9700$ يدعم فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحفيز الاندفاع الصاعد الذي قد يستهدف قريبا لمستوى 6.1550$ و6.2500$ على التوالي, أما هبوط السعر دونه قد يجبره على تقديم تداولات تصحيحية مؤقتة ليستهدف بذلك لمستوى 5.8100$ قبل وصوله لأي من الأهداف الإيجابية الإضافية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9100 $ و 6.1550$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

