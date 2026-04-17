سعر النحاس يحتاج لعزم إيجابي جديد-توقعات اليوم 17-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-17 07:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس بخسارة العزم الإيجابي نتيجة لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لينهي بذلك الاندفاع الصاعد وليستقر مجددا قرب مستوى 5.9700$ الذي لطالما شكّل بدوره حاجز قوي خلال التداولات السابقة.
نجاح السعر بالثبات فوق 5.9700$ يدعم فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحفيز الاندفاع الصاعد الذي قد يستهدف قريبا لمستوى 6.1550$ و6.2500$ على التوالي, أما هبوط السعر دونه قد يجبره على تقديم تداولات تصحيحية مؤقتة ليستهدف بذلك لمستوى 5.8100$ قبل وصوله لأي من الأهداف الإيجابية الإضافية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9100 $ و 6.1550$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع