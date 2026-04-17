سعر الذهب يرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط - توقعات اليوم – 17-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار حركة تصحيحية تهدف إلى إعادة بناء الزخم الإيجابي، تمهيداً لمحاولة اختراق مستوى المقاومة المحوري عند 4,800$، وقد استند السعر في هذا التراجع إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده على الحد من الخسائر والحفاظ على تماسكه.

ويتزامن ذلك مع اختبار السعر لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من أهمية هذه المنطقة كدعم فني قوي قد يدفع نحو الارتداد، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، وهو ما يدعم فرص تعافي السعر واستئناف الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.