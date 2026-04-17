الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-17 07:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر البلاتين لتأجيل الهجوم الصاعد وتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 2075.00 نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

ما سبق لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 1950.00$ لمستوى الدعم الرئيسي الأول, كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 دون تداولات السعر الحالية سيساهم بتأكيد احتجازه ضمن المسار الصاع لنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي والوصول نحو الهدف الإيجابي التالي المستقر قرب 2205.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2030.00$ و 2145.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا