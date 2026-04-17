سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-4-2026

اضطر سعر البلاتين لتأجيل الهجوم الصاعد وتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 2075.00 نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء كما هو واضح بالرسم المرفق.

ما سبق لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 1950.00$ لمستوى الدعم الرئيسي الأول, كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 دون تداولات السعر الحالية سيساهم بتأكيد احتجازه ضمن المسار الصاع لنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي والوصول نحو الهدف الإيجابي التالي المستقر قرب 2205.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2030.00$ و 2145.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم