دبي - فريق التحرير: اختتم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل زيارتهما إلى أستراليا بفعالية خيرية، حيث ألقى هاري خطابًا مؤثرًا عن الصحة النفسية وتجربته مع الحزن.
تحدث عن شعوره المتكرر بالضياع والضغط، مؤكدًا أن هذه المشاعر إنسانية رغم اختلاف الظروف. كما استعاد ألم فقدان والدته الأميرة ديانا، مشيرًا إلى أن الحزن لا يختفي بتجاهله، خاصة عندما يُعاش تحت الأضواء.
وكشف أنه بعد وفاتها لم يرغب في دوره الملكي، قائلاً: “لم أرد هذا الدور… لقد قتل أمي”، قبل أن يغيّر نظرته ويقرر استغلال موقعه لإحداث فرق.
وأضاف أن خدمته العسكرية ساعدته على الصمود، وأن الزواج والأبوة منحاه هدفًا أوضح، مؤكدًا أن طلب المساعدة ليس ضعفًا بل قوة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري يكشف: “لم أرد هذا الدور… لقد قتل أمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.