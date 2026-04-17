الأمير هاري يكشف: “لم أرد هذا الدور… لقد قتل أمي”

دبي - فريق التحرير: اختتم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل زيارتهما إلى أستراليا بفعالية خيرية، حيث ألقى هاري خطابًا مؤثرًا عن الصحة النفسية وتجربته مع الحزن.

تحدث عن شعوره المتكرر بالضياع والضغط، مؤكدًا أن هذه المشاعر إنسانية رغم اختلاف الظروف. كما استعاد ألم فقدان والدته الأميرة ديانا، مشيرًا إلى أن الحزن لا يختفي بتجاهله، خاصة عندما يُعاش تحت الأضواء.

وكشف أنه بعد وفاتها لم يرغب في دوره الملكي، قائلاً: “لم أرد هذا الدور… لقد قتل أمي”، قبل أن يغيّر نظرته ويقرر استغلال موقعه لإحداث فرق.

وأضاف أن خدمته العسكرية ساعدته على الصمود، وأن الزواج والأبوة منحاه هدفًا أوضح، مؤكدًا أن طلب المساعدة ليس ضعفًا بل قوة.