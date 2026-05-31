حياة سيلين ديون تتحول إلى مسلسل… والعائلة تكشف أسرار الطفولة لأول مرة

دبي - فريق التحرير: تستعد حياة النجمة الكندية سيلين ديون للتحول إلى عمل درامي تلفزيوني جديد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تحظى بدعم رسمي من عائلتها، إذ كشفت تقارير إعلامية عن بدء العمل على مسلسل يحمل عنوانًا مبدئيًا “Growing Up Dion” (نشأة ديون)، والمستوحى من رواية “Dion, A Family Saga” التي كتبها ابن شقيقها جيمي ديون.

ويشارك في إنتاج المشروع شقيق النجمة جاك ديون، الذي أكد في تصريح صحفي أن المسلسل يحمل أهمية خاصة للعائلة، لأنه يوثق روح الأسرة والتحديات والمحبة التي رافقت نشأتهم، مضيفًا أن أفراد العائلة فخورون بمشاركة قصتهم مع العالم بطريقة تعكس حقيقتهم وتجاربهم.

وسيتناول العمل سنوات الطفولة والمراهقة في حياة سيلين ديون في مقاطعة كيبيك الكندية، حيث نشأت وسط عائلة متواضعة تعشق الموسيقى. كما سيسلط الضوء على علاقتها الوثيقة بوالدتها تيريز ديون، وتأثير نشأتها بين ١٣ شقيقًا وشقيقة في تشكيل شخصيتها ومسيرتها التي قادتها لاحقًا إلى النجومية العالمية.

ويتولى كتابة وإدارة المشروع صانعة الأعمال التلفزيونية زوي غرين، فيما يشارك عدد من المنتجين الدوليين في تطويره، بينما يحضر جيمي ديون كمستشار للعمل لضمان دقة الأحداث العائلية التي يرويها المسلسل.

وتُعد سيلين ديون واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم، إذ فازت بخمس جوائز “غرامي” وأصدرت ٢٧ ألبومًا غنائيًا خلال مسيرتها، حقق عدد كبير منها مبيعات قياسية تجاوزت عشرات الملايين من النسخ حول العالم.

ورغم التحديات الصحية التي واجهتها بعد إعلان إصابتها عام ٢٠٢٢ بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة أثرت على قدرتها على الأداء، فإن النجمة الكندية واصلت رحلة التعافي والعودة التدريجية إلى الساحة الفنية. وقد خطفت الأنظار عام ٢٠٢٤ خلال مشاركتها المؤثرة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، قبل أن تحيي عرضًا استثنائيًا ضمن فعالية “١٠٠١ موسم من إيلي صعب” في العاصمة السعودية الرياض.

وفي مارس الماضي، أعلنت ديون عودتها المرتقبة إلى المسرح من خلال سلسلة حفلات ستُقام في باريس، لتكون أول عروضها الكبرى منذ إعلان مرضها، مؤكدة أنها تشعر بالقوة والحماس للقاء جمهورها مجددًا. كما فاجأت محبيها مؤخرًا بإطلاق أغنية جديدة بعنوان “Dansons”، أي “لنرقص”، وهي أول أغنية أصلية لها منذ سنوات.