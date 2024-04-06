أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء أمام فريق سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة.

ونشر "الحلفاوي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "مبروك للأهلي التأهل لنصف النهائي، مبروك لشوبير الحفاظ على الكلين شيت منذ بدأ مشواره الإفريقي".

كما أشاد بحارس النادي الأهلي مصطفى شوبير وتألقه في المباراة وأعاد منشور لأحد متابعيه أشاد بمستواه قائلا: "نسبة كبيرة من صعود الأهلي ترجع لشوبير"، وعلق "الحلفاوي": "الولد ده فيه بينه وبين ربنا عمار، ما شاء الله ربنا يحميه".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي، ودائماً ما ينشر آرائه عبر حسابه "x".

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