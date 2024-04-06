شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 27 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 27 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

وتخطط نرمين الفقى في التخلص من حسام الجيوشى "أحمد زاهر"، مع دراعه اليمين وأخذ منه الورق التى قامت بالإمضاء عليه نرمين الفقى والذى يحق له نصف ثروة رجل الأعمال عزازى زوجه جيهان وأنهى عنتر حياة الشيخة عجيبة "الدجالة"، بعد أن استنجد بيها في حل مشكلة إنجى "ناهد السباعى"، بعد أن اعترفت له بأنه تم تقييد إنجى بسبب عدم دفع لها المبلغ المطلوب، وفر هاربا من منزلها.

قامت منة فضالى بتفتيش منزل زوجها المحامي حسام الجيوشى "أحمد زاهر"، للبحث عن أوراق فساد تفيد بتحويلات أموال تدين جيهان زوجة رجل الأعمال.

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