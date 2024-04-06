شكرا لقرائتكم خبر عن حلم أم حقيقة.. هل قتل برزك أميد لـ الهادى بن الصباح في الحشاشين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، قتل برزك أميد الشخصية التي يقدمها الممثل سامى الشيخ، لـ الهادي بن حسن الصباح الشخصية التي يلعبها الممثل الشاب عمر رزيق.

ومع تتابع أحداث الحلقات الماضية، من الممكن طرح سؤال حول إمكانية أن يكون ما حدث في نهاية الحلقة الـ 26، هو مجرد حلم من قبل أميد، بعد إعلان حسن الصباح الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز بأن ابنه اللهادى هو وريثه والحاكم من بعده، ولم يقم التابع المخلص الأمين بـ قتل ابن سيده.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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الحشاشين



الهادى بن حسن الصباح



برزك أميد