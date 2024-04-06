لحظات بريتني سبيرز الحميمة مع زوجها السابق تفاجئ الكثيرين

انتقلت المغنية الاميركية، بريتني سبيرز، البالغة من العمر ٤٢ عامًا، إلى انستغرام في وقت سابق من الأسبوع لمشاركة مقطع لم يتوقع الكثير من معجبيها رؤيته، حيث نشرت مقطعًا لها وزوجها السابق سام أصغري وهما يرقصان ويتشاركان قبلة، لكنها حذفت الفيديو بعد وقت قصير من نشره.

قبل ثمانية أشهر، تقدّم عارض الأزياء، الإيراني الأصل، أصغري بطلب الطلاق من سبيرز، ما أنهى زواجهما الذي دام ١٣ شهرًا.

لم يكن المقطع هو كل ما شاركته سبيرز، حيث كان هناك أيضًا تعليق طويل تتحدّث فيه الخليج 365 عن العلاقة وقالت: “الوقت الذي اصطحبني فيه… إنه أمر غريب لأن هناك دائمًا تحولات غريبة في العلاقات مع الأصدقاء أو العائلة أو الأحباب في أي رحلة تقوم بها مع شخص ما”.

وتابعت: “النظر إلى الوراء يكون صعبًا في بعض الأحيان ولكنه أمر بالغ الأهمية الخليج 365… أنا الخليج 365 حساسة جدًا في معظم المواقف. أحيانًا أشعر بالخوف من الشعور بأي شيء لأنني أعلم أنني حساسة جدًا لكن هذا الشعور أكثر أمانًا لأنني أشعر وكأنني أحمي نفسي دون وعي من الشعور بأي أهمية على الإطلاق”

وأوضحت بعد ذلك أنها تتحدّث عن ماضيها من أجل “حماية” نفسها من ارتكاب “نفس الأخطاء التي ارتكبتها من قبل”.

انفصلت بريتني سبيرز وسام أصغري، بعد ١٣ شهرًا من الزواج في عام ٢٠٢٢، لكنهما كانا معًا لسنوات، التقيا لأول مرة في عام ٢٠١٦، أثناء تصوير فيديوكليب “Slumber Party”. شارك الثنائي خبر طلاقهما في آب/أغسطس ٢٠٢٣، حيث أشار أصغري إلى “اختلافات لا يمكن التوفيق بينها” في ملف الدعوى.