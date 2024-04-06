رغم التكتم.. إليكم تفاصيل فيلم “المستريحة” لـ ليلى علوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة ليلى علوي خلال الفترة الماضية في تصوير مشاهدها في فيلم “المستريحة”، وسط حالة من التكتم الشديد على تفاصيله.

“لها” تواجدت في كواليس الفيلم حيث استطاعت أن تحصل على تفاصيله، حيث تجسد ليلى علوي شخصية نصابة وتدعى شاهيناز، كما أنها أم لأربعة أبناء ويقوم بتجسيدهم كل من: مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي.

وتدخل ليلى علوي في صراعات مع بيومي فؤاد خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية رجل أعمال، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في بطولة فيلم “المستريحة”، بجانب ليلى علوي كل من بيومي فؤاد، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي، ومن إخراج عمرو صلاح.

يُذكر أنه عُرض مؤخرا لليلى علوي في دور العرض، فيلم “مقسوم”، وشاركها في بطولته كل من: شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج.

وتدور أحداثه حول ثلاث سيدات يحاولن إعادة تكون الفرقة الموسيقية التي أسسنها قبل عشرين عاماً وحققن نجاحاً وقتها لكن الظروف حالت دون أن يستكملن مسيرة الفرقة، لتجمعهن الظروف بعد تلك السنوات لمحاولة إعادة الفرقة إلى الساحة مرة أخرى.