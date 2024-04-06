فنانة شهيرة تخطت ثروتها المليار دولار.. من هي ؟

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2024 05:22 مساءً - أصبحت المغنية الأمريكية تايلور سويفت مليارديرة، وفقًا لأحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم نشرته مجلة فوربس في 2 أبريل 2024.

وبلغت ثروة سويفت 1.1 مليار دولار، ما يجعلها أول فنان يتجاوز عتبة المليار دولار بفضل الموسيقى.

تايلور سويفت تنضم إلى نادى أصحاب المليارات

حققت سويفت هذه القفزة الهائلة في ثروتها بعد عام استثنائي في 2023.

وتستعد سويفت لإصدار ألبومها الـ11، بعنوان The Tortured Poets Department، ومجالها الموسيقي بخلاف زملائها في الوسط الذين جمعوا ثرواتهم في الغالب من مشاريع أخرى.

وحققت سويفت نجاحًا باهرًا في جولتها الغنائية Eras Tour، ووفقًا لفوربس فإن هناك 2781 مليارديرًا في عام 2024، بزيادة 141 عن العام الماضي، كما أصبحت النخبة العالمية أكثر ثراء من أي وقت مضى، حيث تبلغ ثرواتها الجماعية نحو 14.2 تريليون دولار.

قائمة المليارديرات حسب “Forbes” مع القيمة الصافية اعتبارًا من 8 مارس 2024 :

جورج لوكاس : القيمة الصافية: 5.5 مليار دولار | العمر: 79 | الجنسية: الولايات المتحدة

ستيفن سبيلبرغ : القيمة الصافية: 4.8 مليار دولار | العمر: 77 | الجنسية: الولايات المتحدة

مايكل جوردن : القيمة الصافية: 3.2 مليار دولار | العمر: 61 | الجنسية: الولايات المتحدة

أوبرا وينفري : القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار | العمر: 70 | الجنسية: الولايات المتحدة

جاي زي : القيمة الصافية: 2.5 مليار دولار | العمر : 54 | الجنسية: الولايات المتحدة

كيم كارداشيان : القيمة الصافية: 1.7 مليار دولار | العمر : 43 | الجنسية: الولايات المتحدة

بيتر جاكسون : القيمة الصافية: 1.5 مليار دولار | العمر: 62 | الجنسية: نيوزيلندا

تايلر بيري : القيمة الصافية: 1.4 مليار دولار | العمر : 54 | الجنسية: الولايات المتحدة

ريهانا : القيمة الصافية: 1.4 مليار دولار | العمر : 36 | الجنسية: بربادوس

تايغر وودز Tiger woods : القيمة الصافية: 1.3 مليار دولار | العمر : 48 | الجنسية: الولايات المتحدة

ليبرون جيمس : القيمة الصافية: 1.2 مليار دولار | العمر : 39 | الجنسية: الولايات المتحدة

ماجيك جونسون : القيمة الصافية: 1.2 مليار دولار | العمر: 64 | الجنسية: الولايات المتحدة

ديك وولف : القيمة الصافية: 1.2 مليار دولار | العمر: 77 | الجنسية: الولايات المتحدة

تايلور سويفت : القيمة الصافية: 1.1 مليار دولار | العمر : 34 | الجنسية: الولايات المتحدة

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