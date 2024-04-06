إليكم "كتاكيت"..أغنية فيلم علي ربيع في عيد الفطر "عالماشي"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري علي ربيع مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مع جمهوره، أظهر من خلاله مزء من اغنية فيلم عيد الفطر الذي يقوم ببطولته "عالماشي"، و علق محمساً الجمهور للفيلم بالقول: "كتاكيت كتاكيت، اغنيه كتاكيت في العيد استنو اغنيه كتاكيت من فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤ في كل سينمات مصر والوطن العربي".



فيلم "عالماشي" من بطولة الممثلين علي ربيع، كريم عفيفي ، آية سماحة ، صلاح عبد الله ، انتصار ، عبد الله مشرف وغيرهم، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري.

