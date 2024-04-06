بطلا الطائر الرفراف يتعرضان لانتقادات.. إليكم السبب!

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الثنائي التركي بطلي مسلسل "طائر الرفراف" الممثلة عفراء ساراتش أوغلي والممثل مارت رمضان ديمير لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة سيلفي.

وفي التفاصيل شاركت عفراء سيلفي جمعتها بـ مارت عبر حسابها الرسمي، وذلك قبل بداية حلقة ليلة الجمعة من المسلسل، وارفقتها بتعليق قالت فيه: "حلقة جديدة هذه الليلة".

وتعرضت الضورة لانتقادات واسعة، إذ انه لم يظهر فيها أي شيء منهما سوى حواجب مارت والقليل من شعر عفراء.

يذكر أنه تمّ تجديد مسلسل "الطائر الرفراف Yalı Çapkını" لموسم ثالث، وأعلنت صحيفة "Birsen Altuntaş"منذ أيام أنه " تم اتخاذ القرار بمواصلة المسلسل الذي وقعته شركة OGM Pictures ، بطولة عفراء ساراتش اوغلو و مارت رمضان ديمير ، نظرا لحقيقة أن المبيعات الخارجية للمسلسل ورسوم كل حلقة كانت مرتفعة للغاية".

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