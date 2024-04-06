جاستن تيمبرليك خائف على جولته.. والسبب معجبي بريتني سبيرز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن يبدأ جاستن تيمبرليك جولته الموسيقية الأميركية لأول مرة منذ خمس سنوات في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنّه يشعر بالقلق من رد الفعل العنيف الذي قد يصدر عن المعجبين المخلصين لحبيبته السابقة، بريتني سبيرز.

فبحسب مجلة “In Touch Weekly”، يخشى النجم الأميركي أن يحول معجبو النجمة جولته إلى “كارثة” بعد الادعاءات التي أطلقتها سبيرز بشأنه في مذكراتها “The Woman in Me”، بحيث وصفته سبيرز بالخائن “المتسلسل”، كاشفة أنه أقنعها بإجراء عملية الإجهاض بعدما حملت بشكل غير متوقع.

وقال أحد المصادر للمجلة: “لقد واجه جاستن بالفعل رد فعل عنيفاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقى ضربة لسمعته كـ”الرجل اللطيف” الذي حاول دائماً رعايتها. والآن سيضع نفسه تحت تدقيق العالم، وهو قلق جداً من أن تتحول هذه الجولة إلى كارثة”.

وادعى المصدر أنّ تيمبرليك قد يتناول الادعاءات التي أطلقتها سبيرز في كتابها خلال أولى أيّام جولته الموسيقية “على أمل أن تختفي جميعها” شارحاً: “ما كشفته بريتني وضع جاستن في موقف حرج. إنه خائف حقاً من أن يلاحقه معجبوها خلال هذه الجولة”.