بالفيديو-راقصة لبنانية تملأ سيارتها بالبنزين مرتدية فستاناً قصيراً

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الراقصة اللبنانية سماهر مقطع فيديو يوثق قيامها بتعبئة خزان سيارتها بالبنزين من محطة المحروقات بنفسها، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وظهرت سماهر ليلاً وقد ارتدت فستاناً أسود ضيقاً وقصيراً لفت الأنظار إلى رشاقتها وأنوثتها، وقد نال مقطع الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.

وعلقت سماهر على مقطع الفيديو ممازحة وكاتبة :"مهنة جديدة".

وجاءت أغلب التعليقات لتتغزل بها وبجالمها ودلعها، وانتقدها القسم الآخر.

إشارة إلى أن ان سماهر كانت أشارت في تصريح صحافي سابق إلى أن فن الرقص هو من ارقى الفنون واكثرها جمالا تمنح الراقصة بحركتها وتمايلها الانيق والمتوازي قلوب المتفرجين شغفا وحبا لهذا الفن بعيدا عن الايحاءات لان الرقص هو رسالة بحد ذاته.



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