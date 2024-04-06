القبض على زوجة ممثل مصري في تركيا بهذه التهمة

ميرنا وليد - بيروت - ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب زوجة الممثل المصري هشام عبد الله بتهمة الإساءة إلى مصر في منشورات لها، وفق ما أعلنته نجيب في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي.



وفوجئت غادة بأفراد من الشرطة التركية يطرقون باب منزلها ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج معهم لأحد المراكز الأمنية تمهيداً لاستجوابها، وفق ما وثقت في مقطع فيديو نشرته بصفحها أيضاً.

وكانت أوقفت السلطات التركية زوجة الممثل المصري سابقاً واحتجزتها في سجن الأجانب بمنطقة ملاطيا التي تبعُد ألف كلم عن إسطنبول، ثم نقلتها إلى مركز احتجاز في ولاية "أرضروم" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي

يُشار إلى أن زوجة الفنان المصري هشام عبدالله اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة، 3 شباط/فبراير 1972، هي سورية الأصل، وأُسقطت الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرّة بأمن الدولة.