سباب وشتائم من ريم طارق بسبب طليقها حسن شاكوش في "رامز جاب من الاخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت ريم طارق طليق مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن شعورها فور رؤيتها "شاكوش" ببداية مقلب "رامز جاب من الاخر".

وقامت "ريم" بسب رامز وشتمه أكثر من مرة ورفضت استكمال البرنامج برفقة طليقها حسن شاكوش، وعلقت: "أنت كده هتعملي مشاكل مش هينفع".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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