شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 27.. جونى يؤجر غرفته فى الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 الذى يعرض على قناة on، معايرة هجرس لجونى بأنه لا يعمل ويأخذ أموالاً من شقيقه الكبير والجميع يعلم فى المزاريطة أنه عاطل وبلا عمل.

وغضب جونى ونزل غرفته فى الدوار على موقع للإيجار لأخذ أموال، وجاء له الدفعة الأولى 3 أجانب من الخارج ولكن جونى لم يبلغ الكبير وأقنعه أنهم أصدقاؤه وجاءوا من الخارج ليجلسوا معه.

وبعد ذلك دخل أحد النزلاء فى خناقة مع الكبير بسبب صوته العالى مع مربوحة، كما قال لهما إن الأكل ليس لذيذًا لتغضب مربوحة.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

