شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ينتهى من تصوير آخر مشاهد مسلسل محارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم النجم حسن الرداد من تصوير آخر مشاهد مسلسله "محارب " إخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكى، وكانت المشاهد الأخيرة تجمع بينه وبين الفنانة ناهد السباعى بحارة السبكى بالحزام الأخضر، ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.



حسن الرداد

يعرض مسلسل محارب الحلقة 27 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024