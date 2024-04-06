شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 27 .. رشدي الشامي يتفق مع عمرو صحصاح على قتل السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، باتفاق جلال - رشدي الشامي، مع مصباح - عمرو صحصاح، على قتل طارق - عصام السقا، كما اتفق مع غادة - رانيا الخواجة، أن تفتح لهم باب الشقة لتسهل دخول مصباح، بمقابل 10 مليون جنيه لكل منهم.

وكانت قد شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مشوقة، حيث فتح طارق - عصام السقا، حقيبة غادة - رانيا الخواجة، بالصدفة، حيث كان يبحث عن نقود لمحاسبة الدليفري، فوجد بحقيبتها شيك بمبلغ عشر ملايين جنيه، من عمه جلال - رشدي الشامي.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



