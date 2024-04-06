شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 27.. ريهام حجاج تتفاجأ برفعها قضية إثبات نسب ضد الصاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تفاجأت صدفة - ريهام حجاج، بمحضر يأتي لمنزلها، ويطالبها بالتوقيع على أوراق قضية إثبات النسب، حيث اكتشفت أن هناك قضية رفعت على أبوها - خالد الصاوي، لإثبات النسب وعمل تحليل DNA.

وكانت قد بدأت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، باتفاق جلال - رشدي الشامي، مع مصباح - عمرو صحصاح، على قتل طارق - عصام السقا، كما اتفق مع غادة - رانيا الخواجة، أن تفتح لهم باب الشقة لتسهل دخول مصباح، بمقابل 10 ملايين جنيه لكل منهم.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

