شيري عادل تظهر في الحلقة الأخيرة من "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غابت الفنانة شيرين عادل عن المشاركة في بطولة أي مسلسل تليفزيوني من مسلسلات رمضان 2024، إلا أنها وافقت على الظهور كضيف شرف أحد أهم الأعمال وأكثرها شغلا للجمهور.

شيري تطل كضيف شرف على الحلقة الثلاثين من مسلسل الحشاشين.

الحشاشين عرض على قناة dmc، تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، سامي الشيخ، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالوهاب، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي.