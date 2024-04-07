شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز: سر إلهي مرآة لمجتمعنا وحرصنا أن نضع المتلقى أمام نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج رؤوف عبد العزيز خلال لقائه مع فريق عمل مسلسل سر إلهي بتليفزيون الخليج 365: أنا مقتنع جدًا بفكرة أن النفس البشرية عندما توضع في اختبار تكون ردود الأفعال مختلفة من شخص لآخر، فعندما وضعوا أخوات نصرة في اختبار كان لكل منهم رد فعل مختلف، وما حدث هذا يعتبر مرآة لمجتمعنا الحالي، وهذا ما كنا نحرص عليه مع الأستاذ أمين جمال، أن نضع المتلقي أمام نفسه، لأن دورنا هو أن نظهر الأمراض الاجتماعية، وأيضًا نرى عقابها، ونهايتها، وهذا ما جعلني أتفق مع المؤلف أن نصرة لا تنتقم من إخواتها، ولكن أيضًا كل واحد منهم أخذ عقابه ولكن عقاب من الله وليس علي يد نصرة.

وأكد قائلاً: دائمًا لا أخجل أن أقول أنني أحب ذوق روچينا في اختيارها، وهذا العام أنضم لنا لاعبا جديدا وهو المؤلف أمين جمال، والذي لابد أن أشيد بذوقه كذلك، وفي اختيار تسكين الأدوار تناقشنا سويًا نحن الثلاثة وكانت معظم اختيارنا واحد، فدور محمد ثروت مثلاً رشحته روچينا ووافقنا عليه علي الفور وعندما بدأ أمين في الكتابة كنا لا نري أحدًا غيره في الدور بالرغم من أننا لم نكن عرضنا عليه الدور حينها ولم نضمن موافقته، والدور كان تحدٍ كبير بالنسبة له ولكنه قبل التحدي وكان علي قدره".

مسلسل سر إلهي من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.