شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 12: علي الطيب يهدي مليحة أسورة" ألا أن نصر الله قريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، قيام علي الطيب بإهداء مليحة، أسورة مكتوب عليها " ألا أن نصر الله قريب"، وذلك حتى تتذكره عند عودتها إلى فلسطين، حيث عبر لها عن مدى افتقاده لها بعد عودتها.



مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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