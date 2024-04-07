شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 12: الشيخ سالم العابد يساعد مليحة وألطاف للعودة إلى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، قيام الشيخ سالم العابد، "سامي مغاوري" بمساعدة مليحة وألطاف، للعودة إلى فلسطين، لكن حظر التجول منعه من توصيلهم للمعبر واضطر بهم للذهاب لإحدى الواحات حيث وقعوا في أسر الجماعات الإرهابية.

مسلسل مليحة، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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مسلسل مليحة الحلقة 12