شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد مضيئة في الحلقة 27 في مسلسل "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل " صيد العقارب " أكثر من 4 مشاهد كان كل منهم عبارة عن "ماستر سين" و مبارزة تمثيلية تدرس، ويستحق أبطالها التحية والتكريم، أول بطل فى هذه المشاهد بطلها هو فارس المسرح العربى ونجم الدراما أحمد ماهر الذى اتقن دوره في هذا المسلسل مثلما يقول الكتاب .



احمد ماهر

وكان له مشهدان في الحلقة رقم 27 يحتوى كل منهم على مشاعر وأحاسيس لا تقدم إلا من ممثل قوى موهوب ناضج مثل أحمد ماهر، والمشهد هو حينما كان يبكى داخل غرفته وهو يكلم الله ويترجاه أن ينقذ ابنه مصطفى الذى أصيب بطلق نارى وفى المستشفى في حالة حرجة، هذا هو احمد ماهر الذى نعرفه.



سيمون

والمشهد الثانى هو مشهد قدمته النجمة سيمون فى نفس الحلقة التي كانت تبكى على موت ابنها سامح وتتذكر كلامه معها سيمون أدت هذا المشهد بكل مشاعرها وجوارحها لذلك لابد وصل إلى قلوب المشاهدين ويتعاطفون معها ويبكون أمام الشاشة.



سامية عاطف

المشهد الثالث كانت بطلته الفنانة سامية عاطف التي جسدت مشاعر الأمومة مع ابنتها بكل حب وعبرت عن نفسها في هذا المشهد وعن موهبتها مما لاقى استحسان الجمهور.



المشهد الرابع هو بطلتها الفنانة رحاب عرفة التي ابكتنا حينما جاءت تزور زوجها مصطفى " الفنان محمد على رزق " في المستشفى ونجحت في تجسيد المشهد بكل حرفية وقوة



رحاب عرفة