لانش بوكس الحلقة ٢٧.. غادة عادل تعود للعمل مع رئيس العصابة مجدداً

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل لانش بوكس، عودة العصابة النسائية المكونة من بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم ( فدوى عابد) للعمل مع رئيس العصابة مروان (المطرب شاهين).

واستعرضت الحلقة اكتشاف ندى إن مدير السوبر ماركت الجديد (صدقي صخر) مجند من الشرطة لارسال اخبارها لهم مما جعلها في صدمة كبيرة.

وينطلق عرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.

آخر أعمال غادة عادل



كان عرض مؤخرا للنجمة غادة عادل مسلسل "حالة خاصة" وشاركها البطولة الفنان طه دسوقي، وحقق العمل نجاحا كبيرا واشادة ضخمة من نشطاء السوشيال ميديا.

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول المحامي (نديم أبو سريع) الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

مسلسل "حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

معلومات عن النجمة غادة عادل



بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة، ثم عملت في مجال التمثيل من خلال فوازير (أبيض وأسود) و الجزء الأول من مسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان (محمد هنيدي، بطولة الفيلم الكوميدي صعيدي في الجامعة الأمريكية)، شاركت بعدها في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها (55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر). كما قامت ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: (مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين).