محمد الأحمد يصفع نادين نسيب نجيم وهي تؤكد: هيدا الكف مش تمثيل

ميرنا وليد - بيروت - ضمن تطور الأحداث في مسلسل 2024 شهد الجمهور مفاجأة في أحد المشاهد حيث يقوم محمد الأحمد الذي يجسد شخصية لؤي بصفع نادين نسيب نجيم التي تلعب دور النقيب سما.

وأكدت نادين على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الكف لم يكن تمثيلاً بل حقيقياً وذلك بهدف اظهار شفافية ومصداقية تمثيلهما.

وأشارت أن محمد الأحمد اعتذر منها مراراً وتكراراً بعد تأدية هذا المشهد نظراً الى قوة الصفعة التي وجهها لها.

يذكر أن مسلسل 2024 يحقق نجاحاً كبيراً جداً وتفاعل الجمهور مستمر معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.