خاص وبالفيديو- من حطّم سيارة صلاح تيزاني "أبو سليم"؟

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، كشف أبو سليم، عن المبلغ الذي دفعه بالليرة اللبنانية، مقابل شرائه في الماضي سيارته الفرنسية، ولكن من حطّم سيارته؟

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.