فارق العمر بين شير وحبيبها ألكسندر إدواردز سيـ ـصدمكم!!

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الفنناة العالمية شير بأناقة لقضاء ليلة مع حبيبها مغني الراب ألكسندر إدواردز في ميلانو.

ارتدت أيقونة الموسيقى، البالغة من العمر 77 عامًا، معطفًا ملفتًا باللونين الأبيض والأسود في افتتاح معرض From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana في Palazzo Reale في ميلانو أما إدواردز كان يرتدي معطفا أسود وقميص أبيض وسروال أسود.

هذه العلاقة لطالما حازت على حيز كبير الصحافة خصوصا بسبب فارق العمر بينهما اذ ان شير تبلغ من العمر 77 عاماً أما ألكسندر يبلغ من 38 عاماً اي ان فارق العمر 39 عاماً.