تأجيل حفل نوال الكويتية في أوبرا دبي لهذه الاسباب

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة نوال الكويتية انه تم تأجيل حفلها في أوبرا دبي الذي كان من المفترض أن تحييه ضمن احتفالات عيد الفطر، في العاشر من شهر أبريل/نيسان الحالي ما احزن عدد كبير من محبيها الذين سبق وحجزوا تذاكرهم.

كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن تأجيل الحفل لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الحفل سيقام في موعد آخر سيتم الإعلان عنه قريبًا والحفل لم يلغى ابداً وستلتقي نوال محبيها في دبي قريباً.

يذكر ان نزال ادت شارة مسلسل "صيد العقارب" من بطولة غادة عبد الرازق، وهي من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.