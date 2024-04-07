ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة نوال الكويتية انه تم تأجيل حفلها في أوبرا دبي الذي كان من المفترض أن تحييه ضمن احتفالات عيد الفطر، في العاشر من شهر أبريل/نيسان الحالي ما احزن عدد كبير من محبيها الذين سبق وحجزوا تذاكرهم.
كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن تأجيل الحفل لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الحفل سيقام في موعد آخر سيتم الإعلان عنه قريبًا والحفل لم يلغى ابداً وستلتقي نوال محبيها في دبي قريباً.
يذكر ان نزال ادت شارة مسلسل "صيد العقارب" من بطولة غادة عبد الرازق، وهي من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل حفل نوال الكويتية في أوبرا دبي لهذه الاسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.