شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 28 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل محارب، اعتراف الفنانة منه فضالى زوجة المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر"، لشقيقة محارب بأن زوجها السبب الرئيسي في خراب منزل حسن الرداد، وتعترف بأن محارب مظلوم، وتقرر مساعدة شقيقها محارب، وقررت شقيقة محارب طردها من المنزل.

وحصل ابن عم محارب على نسخة من مستندات المتواجدة على هاتف رجل الأعمال عزازى "ماجد المصري"، ووصفى النجار "تامر عبد المنعم"، من راندا "ملك زاهر"، للتخلص من المحامي حسام الجيوشي، واكتشف بأن يوسف دراعه اليمين يسرق ملف مهم من مكتبه.

وخلال أحداث الحلقة تحاول الفنانة نرمين الفقى تهديد المحامي حسام الجيوشى "أحمد زاهر"، بخطف ابنه بعد أن قرر اللعب معها أحمد زاهر وتهديدها بفضحها وكشف المستور عنها من فساد وما قامت به في حياة زوجها الراحل رجل الأعمال عزازي "ماجد المصري".

يفتش الضابط في هاتف مصدي "محمود الليثي"، ويشك في زهرة الصبار التي تتصل به طوال الوقت على موقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليه مصدي حلاوة روح، ويقرر الضابط بإنهاء أوراقه والذهاب إلى المنزل ويطلب من الضابط متابعته.

عثر أهالي المنطقة في منزل الدجالة على صورة إنجي "ناهد السباعى"، في منزل الدجالة معمول لها عمل على يد خطيبها عنتر بالبعاد عن حسن الرداد والزواج به بعد أن تخلص منها، بسبب عدم اكتمال مرادة وهو الزواج من إنجي.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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