شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 13.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 13، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

نشب خلاف حاد، بين سامية سوشيال "شيماء سيف"، وخطيبها صفوت "محمد جبر" بسبب حصوله على أموال كثيرة لإنشاء تطبيق للعلاج بالطاقة، وذلك خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل فراولة،

وفوجئت فراولة بوجود صورة الشيخ علاء الدين "ياسر الطوبحي" فى محفظة "عم مغاوري" صاحب المنزل، أثناء إخراجه كارت خاص به يحمل رقم هاتفه، أعطاه لفراولة للاتصال به بعد قرارها الموافقة على شراء المنزل.

لجأت فراولة "نيللى كريم"، لوالدها مرزوق "حجاج عبد العظيم"، للوصول إلى الشيخ علاء الدين "ياسر الطوبجي"، وزارت فراولة، الشيخ علاء الدين، وطلبت منه التوسط لشراء المنزل الذى يحوى نصف الحجر المطلوب للحصول على طاقة الكون، إلا أنه طلب الزواج منها.

وفى مشهد آخر، تقمصت فراولة دور المريضة النفسية، فى جلسة مع الطبيب النفسى الدكتور إبراهيم "صدقى صخر"، حدثها عن أن الإحساس بالقوة الزيادة قد يكون حلم فى البداية ولكن بعد ذلك يتحول لعقدة، ويمكن علاجه بالتعرف على شخصيتها ومشكلاتها وفهمها بشكل أفضل، ومن ناحيتها اعترفت أنها تشعر أنها لا تعرف معالجة شيء، من كثرة اقتناع وإيمان الناس بها.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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