شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 28 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 28، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

شهدت الحلقة 27 من مسلسل المعلم اعتراف المعلم مصطفى شعبان للمعلم بشر بالمخدرات، إذ واجه بشر الأخير بسبب المخدرات، حيث اكد له إنه نقل المخدرات أول مرة بدون علمه، ثم نقلها مرة أخرى واخبره بها شوقى بيه.

وكشف المعلم لبشر أنه قرر استعادة حق والده، وإنه لن يسكت مرة اخرى مع الجنتل، واستحوذ على الفيلات ومحلات السوق.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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