مسلسل حق عرب الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 28، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 28 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث قام جمال (أحمد عبد الله محمود)، بسرقة ذهب سميحة (دنيا المصري)، وعندما اكتشفت سميحة، لم ينكر جمال بل تبجح معها وطلب منها خمسة ملايين جنيه مع الذهب ثمن سكوته على خيانتها مع رباح، وإلا سيفضحها عند أبوها.

وقررت أنغام أن تبعد عن عرب وأمها، ورآها عرب- العوضي، تحمل حقيبة ملابسها فلحق بها، ولكنها عاملته بسوء، وقالت له إنها عرفت حقيقة علاقته بأمها، ولحقت بها أمها التي أقسمت لها على المصحف أنه ليس هناك أي علاقة بينها وبين عرب، وفي تلك اللحظة ظهر عبد ربه- رياض الخولي وقام بتبرئة صباح- وفاء عامر، أمام ابنتها واعترف بأنه لم ير أي شيء عليهم حتى اليوم التي وجدها في شقة عرب كانوا جالسين يتحدثون في المنزل بشكل طبيعي.

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

