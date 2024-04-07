شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 28.. القبض على عمرو صحصاح ورانيا الخواجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بتنفيذ غادة- رانيا الخواجة، لاتفاقها مع جلال- رشدي الشامي، حيث قامت بفتح باب شقة طارق- عصام السقا، حتى تسهل علي مصباح- عمرو صحصاح، الدخول لقتل طارق، وبمجرد أن دخل مصباح الشقة وجد الشرطة وراءه وأمسكت به وقام هو بالاعتراف بكل شيء عن الاتفاق وتم القبض عليه وعلى غادة.

وكانت قد توالت الأحداث بالحلقة السابعة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اتفقت أم راندا مع طبيب ليجهز ابنتها من أجل عملية الإجهاض، وعندما أتي الموعد المحدد رفضت راندا - دهب تامر، أن تذهب معها للطبيب، وقالت إنها ستحتفظ بالجنين ولن تقوم بتصليح الخطأ بخطأ أكبر، وأتهمت أمها أنها السبب في كل ما جرى لها لأنها لا تعرف عنها أي شيء.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان.