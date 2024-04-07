شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 13 .. شهريار يغضب من شهرزاد بسبب العرض التمثيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة، من مسلسل جودر الذى يعرض على قناة on، بمطالبة شهريار من زوجته شهرزاد أن تجلس بجانبه لتفاجأ أنه استدعى رجال الدولة لمشاهدة العرض، وتقول له: "أنا صممت العرض ده ليك لوحدك نستبدله، ولكن يصمم عليه".

وهو عرض تمثيلى يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة التي تعرض لها شهريار من زوجته وطلب أن تقتل على يد مسرور السياف، ليغضب غضبًا شديدًا منها ويقول لها: "تكسرى هيبتى أمام رجال الدولة"

تعتذر منه إنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويعالج بالصدمة ويستطيع أن يستكمل حياته حتى لو قتلت على يد مسرور السياف، ولكن شهريار ظل صامتا، وحرصت شهرزاد على استكمال قصة جودر ورحلته مع الشيخ عبد الأحد.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



