أحمد العوضي: "بحب الرومانسية الناشفة ومليش في التلزيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن رأيه في الحب والرومانسية.

وقال "العوضي"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه ليس رومانسي بطبعه، وهناك أنواع من الرومانسية لا تناسبه، متابعًا: "أنا أحب دايما الرومانسية تبقى برجوله، تبقى ناشفة، لازم أبقى راجل في كل حاجة حتى الرومانسية".

وأضاف: "مش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني، تلاقي حد كتبلك إيه ده أنت راجل جدًا.. دي مش تركيبتي يا جماعة طب أعمل ايه".

ويشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بـ مسلسل "حق عرب"، الذي يضم كوكبة من ألمع النجوم، أبرزهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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