فن ومشاهير

"تظهر بالحجاب"..سارة سلامة تنشر صورا من العمرة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من العمرة بالمملكة العربية .

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "عمرة مقبولة وذنبا مغفورا" ، "يا جمالك" ، "ملكة جمال العالم" ، "أتمنى سارة سلامة تفضل على طول بالحجاب" ، "عسل" ، "بسبوسة".

وغابت سارة سلامة عن التواجد بموسم دراما رمضان هذا العام 2024.

يذكر أن، سارة سلامة انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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