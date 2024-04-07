شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يأمر بقتل زوجته دنيا زاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الحشاشين تطور الأحداث مع أمر حسن بن الصباح لـ برزك أميد بإرسال فدائية مخلصة من أجل قتل دنيا زاد زوجته، وذلك بعدما بلغه ما تفعله فى أصفهان من تحريض للنساء على حسن الصباح وقول كل نقيصة فيه مما زعزع ثقة الناس به وتشككوا فيه. وهو الأمر الذى لم يعارضه برزك أميد ولكن اعترض عليه نجله الهادى إلا أن الصباح أمره بالانصياع للأمر لأنها عدو لهم.

من ناحية أخرى شهدت الحلقة 27 أمس من مسلسل الحشاشين عزل السلطان باركياروق لوزيره وتعيين شخص آخر بدلاً منه فى مفاجأة كبيرة لمتابعى المسلسل، خاصة أن هذا الشخص هو الفنان محمد نجاتى الذى سبق أن أعلن فى وقت سابق ولاءه لحسن الصباح الذى أمره بعمل حيلة ماكرة يقترب من خلالها للسلطان باركياروق حتى يكسب ثقته ويصبح رجلهم داخل القصر.

كما شهدت الحلقة 27 أمر حسن الصباح لتابعيه الحشاشين بإثارة الهرج والمرج داخل أصفهان وإشاعة القتل وبث الرعب بين الجميع، وهو ما نجح فيه بالفعل ليثير الرعب داخل المدينة كلها مما جعل السلطان باركياروق يعزل وزيره.

الحشاشين

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