محمد رمضان في لمّة عائلية ممسكاً بيدي أبويه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان صورة اجتمعت فيه العائلة وظهرت فيها مع زوجها وأبويها اللذين توسطهم رمضان ممسكاً بيد كل منهما وأرفقت الصورة بتعليق :"احلى مفاجأة فى الدنيااااااا . . ساعة اللمة الحلوة

... ربنا يحفظلنا اهالينا واخواتنا وحبايبنا جميعا ..".

وكان رمضان غاب عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي ليعود في جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2025 كما أنه كان قد إنطلق بتصوير فيلمه الجديد "أسد أسود"، منتصف شباط/فبراير الذي يشهد أول تعاون بين المخرج محمد دياب والفنان محمد رمضان في عمل سينمائي، والعمل من تأليف محمد دياب أيضاً.

والفيلم يشارك فيه محمد رمضان، خالد الصاوي، ماجد الكداوني، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الممثلة اللبنانية رزان جمال، كما يشارك في العلمل الممثلين السودانيين اسلام مبارك ومحمود السراجي.

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