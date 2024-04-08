ماذا قال حمادة هلال عن الحلقة الأخيرة من مسلسل "المداح 4" قبل عرضها ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق النجم حمادة هلال، على أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "المداح 4" قبل عرضها غدا الإثنين الموافق 8 أبريل.

ونشر حمادة، صورة من كواليس الحلقة الأخيرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إن شاء الله بكرة الإتنين على mbc مصر الحلقة الأخيرة من المداح أسطورة العودة .. الحلقة اللي فيها أصعب مشهد صورته في حياتي".

وكانت الحلقة 29 من المسلسل انتهت بمواجهة ساخنة بين النمرود والمداح الذي ظهر بالسيف أمام اللوحة الجدارية المميتة، حيث يستعد صابر لمحاربة الشر والقضاء على النمرود.

وتثير هذه الأحداث الكثير من التشويق والتساؤلات حول ما سيحدث في الحلقة القادمة من المسلسل، خاصة مع تصاعد الصراع بين صابر والنمرود، ودخول رحاب إلى عالم السحر.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.