شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 28.. العوضى يحرق جلال الزكى وتامر شلتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث قرر عرب أن ينتقم من مازن- جلال الزكي، وتامر شلتوت، وأخذ يضرب مازن، أما عبد ربه قال له إن حكايتهم ستنتهي في المغربلين وليس هنا، وقام بسكب الجاز على مازن وصديقه، وأمر عبد ربه أن يشعل النار فيهما، ولكن طلب منه صديقه أن يقوم هو بإشعال النار فيهم، وبالفعل خرج عرب وعبد ربه وباقي الرجال وتم إشعال النار في جلال الزكي وتامر شلتوت.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث نصب عرب فخاً لعبد ربه- رياض الخولي، ومازن- جلال الزكي، وجعل مازن يسرق الآثار من عبد ربه ويتركه في الصحراء مع رجاله، وبعد أن انصرف مازن وجد عرب في انتظاره، وقام بخطفه هو والتمثال، ومن ثم أخذ عبد ربه، وذهب بهم إلى (المريحة).

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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مسلسل حق عرب الحلقة 28