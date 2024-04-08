شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 28.. العوضي يقدم بلاغًا ضد الخولي بقتل سعيد الجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، بمعرفة عرب - أحمد العوضي، أن عبد ربه - رياض الخولي، وراء اختفاء سعيد الجن، بعدما علم بنيته لفضيحة صباح زوجته - وفاء عامر، فأبلغ عرب الشرطة علي المكان الذي يدفن فيه عبد ربه الجثث وهي (المريحة) وكان متأكدًا أن سعيد الجن مدفون هناك، ولكن عندما وصلت الشرطة لم تجد أثراً لأي جثة في المكان، وأعترف عبد ربه لعرب في محاولة لكيده أنه نقل الجثث قبل أن تأتي الشرطة.

‎شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، العديد من الأحداث، حيث قررت أنغام أن تبعد عن عرب وأمها، ورآها عرب- العوضي، تحمل حقيبة ملابسها فلحق بها، ولكنها عاملته بسوء، وقالت له إنها عرفت حقيقة علاقته بأمها، ولحقت بها أمها التي أقسمت لها على المصحف أنه ليس هناك أي علاقة بينها وبين عرب، وفي تلك اللحظة ظهر عبد ربه- رياض الخولي وقام بتبرئة صباح- وفاء عامر، أمام ابنتها واعترف بأنه لم ير أي شيء عليهم حتى اليوم التي وجدها في شقة عرب كانوا جالسين يتحدثون في المنزل بشكل طبيعي.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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