حجاج عبد العظيم يوجه رسالة لـ محمد عادل إمام بعد تعاونهما في "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان حجاج عبد العظيم، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة برفقة الفنان محمد عادل إمام من كواليس مسلسل "كوبرا".

ونشر "حجاج"، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "قمة الاستماع معاك في الشغل مع الغالي ابن الغالي".

تدور أحداث مسلسل"كوبرا" في دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى.

المسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، وحجاج عبد العظيم، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

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