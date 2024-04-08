شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مؤلمة لـ يحيى بن المؤذن في الحلقة الـ 28 من الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت رحلة شخصية يحيى بن المؤذن التي قدمها الممثل الشاب أحمد عبد الوهاب ضمن أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، حيث تم ذبحه، بأمر غير مباشر من حسن الصباح الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز.

حيث ساعد الصباح على التخلص من يحيى، وزير السلطان سراج الدين، الذى يقدم شخصيته الفنان محمد نجاتى،من خلال الأمر بـ قتل بن المؤذن، مؤكدا خيانته للجندية والسلطان.



ليقدم عبد الوهاب مشهد من أفضل المشاهد للشخصية التي لعبها، حيث عبر عن كل ما يريد بـ ملامح وجهه، حبه لـ زوجته نورهان التي تقدمها سارة الشامى، واطمئانه عليها، بـ جانب توصية الحرس الذى كان يقف بجانبه أثناء ذبحه على ابنه منها.



لتنتهى شخصية يحيى بن المؤذن التي شاهدنا لها الكثير من التغييرات على مدار حلقات مسلسل الحشاشين، وتمكن من تصدر عبد الوهاب التريندات بسببها، حيث قدم واحدة من اهم شخصيات مسلسل الحشاشين، بسهولة وبساطة مما جعله قريب للمشاهد.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ذبح يحيى بن المؤذن



ذبح يحيى



مسلسل الحشاشين



وزير السلطان ويحيى بن المؤذن



يحيى بن المؤذن