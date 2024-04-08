شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 13.. استدعاء مليحة والشيخ سالم بعد احتجازهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل مليحة استدعاء أمير الإرهابيين في سيناء الشيخ سالم (سامى مغاوري) ومليحة (سيرين خاص)، بعد احتجازهما ويتحدث مع الشيخ سالم عن إقناعه لشيوخ القبائل لعقد مؤتمر يدعمون فيها الجيش المصري، بينما يخبر مليحة أنه ينوى أن يجعلها من نسائه، ليستنكر الشيخ سالم ومليحة ذلك.

وكانت الحلقة بدأت بمواجهة أدهم (دياب)، ورجاله مجموعة من العناصر الإرهابية داخل النفق، وحدوث اشتباك بينهما، ولكنه في النهاية استطاع السيطرة على أحد تلك الأفراد، فضلا عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مليحة الحلقة 13



مليحة الحلقة 13



مليحة الحلقة 13