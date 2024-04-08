شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس فيلنوف مخرج الجزء الثالث من Dune رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع Variety أن الجزء الثالث من فيلم Dune، سيقوم بإخراجه دينيس فيلنوف، الذى اخرج الجزأين الأولين من السلسلة، في حين أن تفاصيل القصة لم يتم تأكيدها بعد، فمن المتوقع أن يستمر الفيلم في قصة بول أتريدس (تيموثي شالاميت) وهو يتصارع مع العواقب المظلمة لدوره كالمسيح فريمان.

لم تعلن شركة Legendary بعد عن جدول زمني للوقت الذي قد يبدأ فيه الإنتاج في Dune: Part Three، لكن الاستوديو يعتزم ظهور الفيلم لأول مرة قبل مشروعه التالي مع المخرج وهو مقتبس من كتاب Nuclear War: A Scenario، لآني جاكوبسن.

في شهر مارس، قال فيلنوف إنه سيكون من "الصحي" التراجع قليلاً عن سلسلة الخيال العلمي، بعد أن صور الجزء الأول والجزء الثاني متتاليين، ومع ذلك، كان من المتوقع دائمًا أن يعود للجزء الثالث.

وأكد فيلنوف لمجلة تايم في مقابلة جديدة قبل طرح فيلم "Dune: Part Two": "سيكون فيلم Dune Messiah هو آخر أفلام Dune بالنسبة لي".

وقال المخرج في ديسمبر من العام الماضى 2023، إن فيلم "Dune Messiah" "يتم كتابته الآن، السيناريو على وشك الانتهاء لكنه لم ينته بعد، وسيستغرق الأمر بعض الوقت".

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.