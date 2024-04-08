“أريد الاستمتاع بحياتي”.. هالة صدقي: “سأعتزل الفن قريباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة هالة صدقي، عن آمالها بتقديم أعمالٍ فنية مميزة خلال الـ4 أعوام المقبلة، إذ أنها تُخطط لاعتزال الفن بشكلٍ نهائي بعد تلك الفترة، لاسيما وأنها بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة للغاية، عندما كان عمرها 18 عامًا تقريبًا.

وقالت هالة صدقي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج بودكاست Big Time، الذي يُعرض عبر قناة mbc 1، و”منصة شاهد”، إنّ تخطيطها لاعتزال الفن بعد 4 أعوام، يعود لرغبتها في الاستمتاع بالحياة، بعيدًا عن أجواء الضغط والتوتر، متابعة: “بشتغل وأنا عندي 18 سنة، فأنا لم أستمتع بحياتي.. لذلك في أشد الحاجة للاستمتاع بحياتي بعيدًا عن التوتر وانشغالي بالفن والتمثيل طوال الوقت”.

وأشارت هالة صدقي، إلى أنّ شخصية “الملكة صفصف” التي جسدتها في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، والذي عُرض العام الماضي، يُعد هو الـBig Time في حياتها، قائلة: “أهم حاجة حصلت في مشواري الفني كله، مشاهدة حصدت 16 بليون مشاهدة، وهذا رقم لم يحدث من قبل، لن نجد أي شخصية فنية تُحقق هذا الرقم الضخم من المشاهدات”.

وتابعت أنها التقت بعدد كبير من محبيها، وأعربوا لها عن مدى إعجابهم بالشخصية، قائلةً: “قابلت سيدات تعرضن للإغماء فور رؤيتي، لانبهارهن الشديد بالشخصية، وكنت أحتضنهن قبل أن يسقطن على الأرض”.

وتطرقت هالة صدقي، بالحديث إلى علاقتها بالمطبخ ومشتريات المنزل، مؤكدة أن حياتها عادية جدًا بعيدًا عن الكاميرا والفن، حيث تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي مثل أي سيدة مصرية، وتشتري طلباتها بنفسها من “السوبر ماركت” وغيره، قائلة: “شخصيتي مختلفة عن الفنانة والممثلة هالة صدقي، وأحيانًا كبيرة أدخل المطبخ وأجهز الأكلات”.