سمية الخشاب: استحق جائزة أفضل ممثلة في موسم رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منحت الفنانة المصرية سمية الخشاب، نفسها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “غالية بـ100 راجل”، والذي يُعرض ضمن موسم المسلسلات المصرية في موسم رمضان الحالي، وأضافت لنفسها جائزة أخرى وهي “قوة التحمل” بعدما أصرت على استكمال تصوير العمل رغم تعرضها لإصابة مؤثرة أثناء تصوير مقلب “رامز جاب من الآخر”.

وأضافت سمية الخشاب خلال تصريحات لبرنامج “حفلة توزيع جوائز”، مساء أمس الأحد، أنها كانت تصور مشاهدها في العمل، بعد إصابتها ببرنامج المقالب “رامز جاب من الآخر”، وقالت: “تحملت كتير وكنت بتعذب، كنت بخلص كل مشهد وأقعد أعيط، الحالة صعبة وأستحق جائزة على قوة التحمل”.

وأشارت إلى أنها تخضع لعلاج طبيعي الآن حتى تتعافى من الإصابة، موضحة أنها رفضت وضع جبس على قدمها بعد الإصابة لالتزامها بتصوير مشاهدها كاملة.

وقررت سمية الخشاب منح “غالية بـ100 راجل” جائزة أفضل مسلسل، وقالت: “بمنتهى الأنانية الشديدة لأن المسلسل بتاعي يستحق، كل حاجة كانت رائعة وكل حاجة كانت مظبوطة وماشية كويس؛ إخراج وتأليف وتمثيل، كل شخص نجم وبطل في شغله”.

وأضافت سمية الخشاب، إن شخصية “غالية” التي تقدمها بمسلسل بـ”100 راجل” وضعت عليها عبئًا نفسيًا هائلًا، قائلةً: “العبء النفسي اللي اتحط عليا كبير أوي، والمؤلف محمود حمدان كاتب سيناريو مزود فيه جرعة النكد والحزن والقهر والظلم والمشاكل والمطبات بشكل غير طبيعي”.

وأشارت إلى أن المخرج إبرام نشأت، ترجم تلك المشاعر بصورة حقيقية جدًا، معقبة: “كنا بنصور في مقابر ومشرحة ونيابة وسجن حقيقي، كل حاجة كانت حقيقية أوي، وده خلاني أعيش الحكاية أوي وبصدق جدا”.

ولفتت إلى أن تقمصها للشخصية جعلها تبكي طوال الوقت، مؤكدة حرصها على تقمص “غالية” حتى يصدقها المشاهد ويصل إليه إحساسها.

وأعربت عن سعادتها برد فعل الجمهور حول المسلسل، مضيفة: “لأول مرة متشتمش على السوشيال ميديا، كمية الإجماع على إيجابية الدور وإن المسلسل حلو، حسيت إنها مكافأة من الجمهور وإن ربنا مضيعش تعبي على الأرض”.

وأكملت: “حب الناس وحب الجمهور جايزة كبيرة أوي، إنهم يطبطبوا عليا ويقول لي إني تعبت وعاملة حاجة حلوة أوي دي ردود فعل تسعدني”.

واختارت سمية الخشاب فيلم “سهر الليالي” للحصول على جائزة أفضل فيلم؛ لأن صناع العمل أبدعوا فيه، كما أن القصة الخاصة به حقيقية وقريبة من الناس، وخصوصًا النساء.

كما اختارت سمية الخشاب الفنان كريم عبدالعزيز لينال جائزة “أفضل ممثل”؛ لأنها تحب أعماله الفنية.

يشارك في “مسلسل ب 100” راجل مجموعة كبيرة من النجوم الى جانب الفنانة سمية الخشاب وأبرزهم: محمود عبد المغني، نانسي صلاح، أحمد صيام، سما ابراهيم، هالة فاخر، محمد رضوان، محمد القس، محمد عبد العظيم، منذر مهران، ابراهيم السمان، ايمان يوسف، مصطفى منصور، عزت زين، جميل برسوم، أحمد أسامة، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد عزمي، وتأليف محمود حمدان، واخراج ابرام نشأت، وانتاج ممدوح شاهين.